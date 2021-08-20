Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская хочет получить спортивное гражданство Польши

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“Условия изменения спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы мне его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация”, — пояснила спортсменка. Она подчеркнула, что даже если будет выступать за сборную Польши, то Беларусь все равно останется ее домом, куда она будет возвращаться снова и снова. Вместе с тем Кристина Тимановская указала, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что ей там безопасно.

Реакция властей Польши

“Мы рады и поздравляем с решением! Польша — самая прекрасная страна в мире. Надеюсь, что когда-нибудь и в Беларуси сложатся условия, в которых каждый белорус сможет строить свою жизнь безопасно и свободно”, — отреагировал на решение спортсменки заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в своем твиттер-аккаунте.