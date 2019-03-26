Белоруса, которого подозревают в убийстве и поджоге таксиста, арестовали

"Сегодня, 26 марта, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее Бориспольской местной прокуратурой Киевской области 28 - летнему иностранцу сообщено о подозрении по ч.2 ст. 115 УК Украины, а именно в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений. Речь идет об убийстве 36 - летнего таксиста, обгоревший труп которого был обнаружен 20 марта, на обочине дороги в Яготинском районе. На теле потерпевшего установлены многочисленные раны.

Так, 23 марта, работникам полиции задержан 28 - летний гражданин Беларуси, который причастен к указанному преступлению. По его словам, на убийство он пошел, чтобы завладеть автомобилем своей жертвы марки "Audi A5".

Для этого он пригласил потерпевшего в свой дом в г. Киеве, где и совершил убийство. Сначала он нанес таксисту больше десятка ножевых ударов в грудную клетку, в том числе в сердце и легкие, от которых он пормер. В дальнейшем подозреваемый решил сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.

Как отметили в прокуратуре, арестованному грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.