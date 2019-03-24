Білоруса затримали за підозрою у вбивстві та підпалі чоловіка на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Київщині 23 березня затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, обгорілий труп якого знайшли на узбіччі дороги в Яготинському районі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіціїї В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"У четвер, 21 березня, до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що зник її чоловік 1982 року народження, який працював водієм у службі таксі UBER на власному авто АUDI A5. І вже вчора, 23 березня, був встановлений та затриманий підозрюваний у скоєнні вбивства – чоловік 1990 року народження, громадянин Республіки Білорусь, який знаходився в розшуку у своєї країні за шахрайство, а останнім часом проживав в Києві", - написав Аброськін.
Зі слів затриманого, він вбив чоловіка, аби викрасти автомобіль, щоб продати на запчастини.
"Вбивав жорстоко, а потім вивіз та підпалив, щоб й слідів людини не залишилося", – додав Аброськін.
Нагадаємо, Яготинському районі у Київській області, на узбіччі дороги, знайдено обгорілий труп чоловіка.