Білоруса затримали за підозрою у вбивстві та підпалі чоловіка на Київщині

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Київщині 23 березня затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, обгорілий труп якого знайшли на узбіччі дороги в Яготинському районі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіціїї В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.