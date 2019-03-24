Белоруса задержали по подозрению в убийстве и поджоге мужчины в Киевской области

"В четверг, 21 марта, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж 1982 года рождения, который работал водителем в службе такси UBER на собственном авто Аudi A5. И уже вчера, 23 марта, был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства - мужчина 1990 года рождения, гражданин Республики Беларусь, который находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киеве", - написал Аброськин.

Со слов задержанного, он убил человека, чтобы угнать автомобиль, чтобы продать на запчасти.

"Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось", - добавил Аброськин.

Напомним, Яготинском районе в Киевской области, на обочине дороги, найден обгоревший труп мужчины.