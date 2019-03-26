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Білоруса, якого підозрюють у вбивстві та підпалі таксиста, арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Судом взято під варту підозрюваного у вбивстві таксиста, спалене тіло якого виявили на Київщині, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Білоруса, якого підозрюють у вбивстві та підпалі таксиста, арештували

“Сьогодні, 26 березня, судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області 28 — річному іноземцю повідомлено про підозру за ч.2 ст. 115 КК України, а саме у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. Йдеться про вбивство 36 — річного таксиста, обгорілий труп якого було виявлено, 20 березня, на узбіччі дороги в Яготинському районі. На тілі потерпілого встановлено численні рани.

Так, 23 березня, працівникам поліції затримано 28 — річного громадянина Білорусі, який причетний до вказаного злочину. За його словами, на вбивство він пішов, щоб заволодіти автомобілем своєї жертви марки “Audi A5”.

Для цього він, запросив потерпілого до свого помешкання в м. Києві, де і вчинив убивство. Спочатку він завдав таксисту більше десятка ножових ударів в грудну клітку, в тому числі в серце та легені, від яких він пормер. У подальшому підозрюваний вирішив спалити тіло, щоб приховати сліди злочину.

Як зазначили у прокуратурі, арештованому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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