Беларусь заявила о готовности ввести своих миротворцев на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Беларусь заявила, что уже готова направлять своих миротворцев на Донбасс, если на то будет согласие СБ ООН и Украины. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на пресс-конференции в среду в Минске, 14 февраля, передает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.
"Необходимо обязательное выполнение ряда условий. А именно, решение СБ ООН, согласие страны, куда направляются миротворцы, и страны, которая направляет миротворцев", - заявил Равков.
Равков отметил, что Беларусь готова выполнить все задачи в рамках миссии, если эти условия будут соблюдены. Он рассказал, что в составе Вооруженных Сил Беларуси имеется рота миротворческого назначения в составе 100 человек, постоянного состава из которой - 50 человек.
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"Это подразделение готово выполнять задачи в любой точке мира", - резюмировал министр.