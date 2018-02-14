Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Білорусь заявила, що вже готова направляти своїх миротворців на Донбас, якщо на те буде згода РБ ООН і України. Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равка на прес-конференції в середу в Мінську, 14 лютого, передає УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
"Необхідно обов'язкове виконання ряду умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців", - заявив Равка.
Равка зазначив, що Білорусь готова виконати всі завдання в рамках місії, якщо ці умови будуть дотримані. Він розповів, що в складі збройних Сил Білорусі є рота миротворчого призначення у складі 100 осіб, постійного складу з якої - 50 осіб.
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"Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу", - резюмував міністр.