Беларусь предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр пояснил, что Беларусь выступает с рядом предложений для устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле между партнерами по союзу. Говоря о праве вето, Крутой напомнил, что за пять лет страны воспользовались этим правом семь раз.

“Наличие такого института в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий”, — сказал Крутой (цитата по БелТА). По его мнению, необходимо определить несколько областей, где воспользоваться правом вето не будет возможности.

Кроме того, Минск выступает за мораторий на принятие новых правовых актов, создающих препятствие в торговле между партнерами по союзу. Крутой напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время предлагал ввести такой мораторий. “Такая идея обсуждается”, — сказал Крутой, уточнив, что для этого нужно будет вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. “Мы, конечно будем эту тему инициировать”, — пообещал он.

Как стало известно ранее, Беларусь заявила, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается.