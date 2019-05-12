Білорусь заявила, що діалог з Москвою про компенсацію за податковий маневр триває

“При розрахунку прогнозу (соціально-економічного розвитку країни) на 2019 рік ми не враховували можливу компенсацію (з боку РФ) з податкового маневру. Такої ж політики ми розраховуємо дотримуватися і на 2020 рік, — сказав міністр. — Переговори з російськими колегами зараз знаходяться в активній стадії, тому, не маючи кінцевих рішень і по нафтовій сфері, і щодо ціни газу (для Білорусі на 2020 рік), ми виходимо з найбільш песимістичних оцінок, які на сьогоднішній день є”.

За словами міністра, причин відмовлятися від параметрів соціально-економічного розвитку країни, які були закладені на поточний рік, немає. Це стосується прогнозу ВВП (планується на рівні 4%) і інших макроекономічних параметрів.

“Якщо нам вдасться домовитися в кінцевому підсумку з російськими колегами (про компенсацію), це стане додатковим плюсом”, — сказав Крутой. Він зазначив, що передбачувана компенсація втрат білоруської економіки в 2019 і 2020 роках незначна в співвідношенні з ВВП, бюджетом, об’ємом експорту та іншими ключовими макроекономічними параметрами. “Тому урядом робляться певні кроки. Але поки їм не слід надавати характер публічності”, — підсумував міністр.

Як повідомляв УНН, СК РФ назвав імена підозрюваних у справі забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".