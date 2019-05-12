Беларусь заявила, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

“При расчете прогноза (социально-экономического развития страны) на 2019 год мы не учитывали возможную компенсацию (со стороны РФ) по налоговому маневру. Такой же политики мы рассчитываем придерживаться и на 2020 год, — сказал министр. — Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа (для Беларуси на 2020 год), мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть”.

По словам министра, причин отказываться от параметров социально-экономического развития страны, которые были заложены на текущий год, нет. Это касается прогноза ВВП (планируется на уровне 4%) и других макроэкономических параметров.

“Если нам удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами (о компенсации), это станет дополнительным плюсом”, — сказал Крутой. Он отметил, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики в 2019 и 2020 годах незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом, объемом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами. “Поэтому правительством предпринимаются определенные шаги. Но пока им не следует придавать характер публичности”, — заключил министр.

Как сообщал УНН, СК РФ назвал имена подозреваемых по делу загрязнения нефти в трубопроводе “Дружба”.