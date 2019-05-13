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Білорусь запропонувала обмежити право вето в ЄАЕС

Білорусь запропонувала обмежити право вето в ЄАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Білорусь пропонує ввести обмеження на використання права вето в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Про це в ефірі місцевого телеканалу заявив міністр економіки республіки Дмитро Крутий, інформує УНН.

Міністр пояснив, що Білорусь виступає з низкою пропозицій для усунення бар’єрів і обмежень у взаємній торгівлі між партнерами по союзу. Говорячи про право вето, Крутий нагадав, що за п’ять років країни скористалися цим правом сім разів.

“Наявність такого інституту в принципі не сприяє спільній меті усунення всіх перешкод”, — сказав Крутой (цитата за БелТА). На його думку, необхідно визначити декілька областей, де скористатися правом вето не буде можливості.

Крім того, Мінськ виступає за мораторій на прийняття нових правових актів, які створюють перешкоду в торгівлі між партнерами по союзу. Крутий нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко свого часу пропонував ввести такий мораторій. “Така ідея обговорюється”, — сказав Крутой, уточнивши, що для цього потрібно буде вносити зміни в базовий Договір про ЄАЕС. “Ми, звичайно будемо цю тему ініціювати”, — пообіцяв він.

Як стало відомо раніше, Білорусь заявила, що діалог з Москвою про компенсацію за податковий маневр триває.

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