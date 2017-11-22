Беларусь взялась разбирать горы стеклянного мусора

"Введение депозитной системы — это такой вопрос, который сложно перевести на деньги. Где будут жить наши дети? В горах мусора?! Стеклянная бутылка — материал, который вообще не разлагается. Потому стекло принципиально не должно попадать на свалки! Есть положительный опыт СССР, где бутылка оборачивалась более 8 раз, перед тем как превратиться в стеклобой. А мы покупаем одноразовую красивую, зачастую импортную бутылку. Ее грязную и непригодную для повторного применения потом собирают бомжи как стеклобой. Не более 10% используется повторно", - сказал он.

В.Маргелов напомнил, что раньше пустую бутылку можно было сдать за 12 копеек, что в разы дороже себестоимости.

"Это была залоговая цена, с внедрением ее сейчас напитки в стеклотаре подорожают только одномоментно, до тех пор, пока покупатель не сдаст тару и не вернет переплаченное. Не сдал — премируешь тех, кто ее из мусорки вытащит. В свое время торговля собирала бутылки за бонус 15%", - отметил он.

Как сообщал УНН, Беларусь может опередить Украину по внедрению депозитной системы сбора бутылок.

При одинаковом декларировании намерений ввести эту систему, Беларусь продвинулась куда больше Украины. Прежде всего, необходимость внедрения такой системы внесено отдельным пунктом в белорусскую Нацстратегию по обращению отходов. Кроме того, правительство активно работает над созданием инфраструктуры для эффективного запуска системы. Тем временем, Украина "пасет задних". Зарегистрированный группой народных депутатов законопроект все еще не рассмотрен, а все рекомендации Германии о необходимости такого рода охраны окружающей среды – безответны.

Напомним, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.