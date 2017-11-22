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Білорусь взялася розбирати гори скляного сміття

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кількість сміття в Білорусії планують зменшити завдяки депозитній системі збору порожньої тари. Про це заявив співголова союзу юридичних осіб "Республіканська конфедерація підприємництва" Віктор Маргелов, передає УНН з посиланням на видання "Білорусь сьогодні".

"Введення депозитної системи - це таке питання, яке складно перевести на гроші. Де будуть жити наші діти? В горах сміття?! Скляна пляшка - матеріал, який взагалі не розкладається. Тому скло принципово не повинно потрапляти на звалища! Є позитивний досвід СРСР, де пляшка оберталася більше 8 разів, перед тим як перетворитися в склобій. А ми купуємо одноразову красиву, часто імпортну пляшку. Її брудну і непридатну для повторного застосування потім збирають бомжі як склобій. Не більше 10% використовується повторно", - сказав він.

В.Маргелов нагадав, що раніше порожню пляшку можна було здати за 12 копійок, що в рази дорожче собівартості.

"Це була заставна ціна, з впровадженням її зараз напої в склотарі подорожчають тільки одномоментно, до тих пір, поки покупець не здасть тару і не поверне переплачене. Не здав - преміюєш тих, хто її з смітника витягне. Свого часу торгівля збирала пляшки за бонус 15%", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, Білорусь може випередити Україну по впровадженню депозитної системи збору пляшок.

При однаковому декларування намірів ввести цю систему, Білорусь просунулася куди більше України. Перш за все, необхідність впровадження такої системи внесено окремим пунктом в білоруську нацстратегію за зверненням відходів. Крім того, уряд активно працює над створенням інфраструктури для ефективного запуску системи. Тим часом, Україна "пасе задніх". Зареєстрований групою народних депутатів законопроект все ще не розглянуто, а всі рекомендації Німеччини про необхідність такого роду охорони навколишнього середовища - залишаються без взаємності.

Нагадаємо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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