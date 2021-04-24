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Беларусь ввела санкции против западных компаний

Беларусь ввела санкции против западных компаний

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Беларусь ввела санкции в ответ на штрафные меры, принятые против нее странами Запада за нарушения прав человека. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 23 апреля, сообщил пресс-центр правительства в Минске, передает УНН.

Детали

Так, вводится запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Цитата

“Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий по белорусскому народу правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь”, — отмечается в документе.

Дополнение

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом др. — ред.), уточнили в правительстве.

В случае выявления запрещенных товаров в Беларуси их отправлять назад, а лица, нарушающие запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркивается в документе.

Что предшествовало

Ранее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против окружения Александра Лукашенко и целого ряда крупных белорусских госпредприятий в связи с массовыми репрессиями против оппозиционеров в Беларуси.

Контекст

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

C 1 марта в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Новый КоАП ужесточил санкции в отношении участников мирных протестов, которые проводятся без разрешения властей. Максимальный штраф установлен в размере 200 базовых величин, а максимальный срок административного ареста — 30 суток.

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