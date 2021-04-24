Білорусь ввела санкції проти західних компаній

Деталі

Так, вводиться заборона на ввезення і реалізацію товарів ряду зарубіжних компаній країн, які раніше ввели санкції стосовно білоруських юридичних і фізичних осіб.

Цитата

“Для забезпечення захисту національних інтересів з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу урядом встановлено перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь”, — наголошується в документі.

Доповнення

До переліку заборонених товарів внесені товари груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf (володіє в тому числі торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і рядом інших. — ред.), уточнили в уряді.

У разі виявлення заборонених товарів в Білорусі їх відправлятимуть назад, а особи, які порушують заборону, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, підкреслюється в документі.

Що передувало

Раніше Євросоюз, США і деякі інші країни ввели санкції проти оточення Олександра Лукашенка і цілого ряду великих білоруських держпідприємств в зв’язку з масовими репресіями проти опозиціонерів в Білорусі.

Контекст

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко.

C 1 березня в Білорусі вступили в силу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення. Новий КоАП зробив жорсткішими санкції стосовно учасників мирних протестів, які проводяться без дозволу влади. Максимальний штраф встановлений в розмірі 200 базових величин, а максимальний термін адміністративного арешту — 30 діб.