Беларусь установила тарифы на прокачку "грязной" нефти в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Беларусь установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в направлении российской ЛПДС "Унеча". Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале республики, передает УНН.
В соответствии с документом, стоимость транспортировки 1 т нефти по маршруту ЛПДС "Мозырь" - Унеча (Высокое) составит 70,44 российских рублей. Этот тариф соответствует тарифу на прокачку 1 т нефти по маршруту Унеча (Высокое) - ЛПДС "Мозырь", установленному с 1 февраля текущего года.
Тариф на транспортировку 1 т нефти по маршруту от нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" (граница Республики Беларусь/Республики Польша) - Унеча (Высокое) составит 330,53 российских рублей.
Также постановлением белорусского министерства установлен тариф на прокачку 1 т нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель в размере 191,2 российских рублей.
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Постановление сегодня вступило в силу и действует до 1 октября 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что РФ и Беларусь утвердят методику оценки ущерба от загрязнения "Дружбы" до 10 июня.