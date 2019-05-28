Беларусь установила тарифы на прокачку "грязной" нефти в РФ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27883 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49493 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66279 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117735 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110411 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136915 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Беларусь установила тарифы на прокачку "грязной" нефти в РФ

Беларусь установила тарифы на прокачку "грязной" нефти в РФ

Киев  •  УНН

 • 9293 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Беларусь установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в направлении российской ЛПДС "Унеча". Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале республики, передает УНН.

В соответствии с документом, стоимость транспортировки 1 т нефти по маршруту ЛПДС "Мозырь" - Унеча (Высокое) составит 70,44 российских рублей. Этот тариф соответствует тарифу на прокачку 1 т нефти по маршруту Унеча (Высокое) - ЛПДС "Мозырь", установленному с 1 февраля текущего года.

Тариф на транспортировку 1 т нефти по маршруту от нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" (граница Республики Беларусь/Республики Польша) - Унеча (Высокое) составит 330,53 российских рублей.

Также постановлением белорусского министерства установлен тариф на прокачку 1 т нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель в размере 191,2 российских рублей.

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Постановление сегодня вступило в силу и действует до 1 октября 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что РФ и Беларусь утвердят методику оценки ущерба от загрязнения "Дружбы" до 10 июня.

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