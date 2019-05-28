Білорусь встановила тарифи на прокачування "брудної" нафти в РФ

КИЇВ. 28 травня. УНН. Білорусь встановила тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральним трубопроводам ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" і "Полоцктранснефть Дружба" у напрямку російської ЛВДС "Унеча". Про це йдеться в постанові міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ), опублікованій у вівторок на Національному правовому інтернет-порталі республіки, передає УНН.