Білорусь встановила тарифи на прокачування "брудної" нафти в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Білорусь встановила тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральним трубопроводам ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" і "Полоцктранснефть Дружба" у напрямку російської ЛВДС "Унеча". Про це йдеться в постанові міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ), опублікованій у вівторок на Національному правовому інтернет-порталі республіки, передає УНН.
Відповідно до документа, вартість транспортування 1 т нафти по маршруту ЛВДС "Мозир" - Унеча (Високе) складе 70,44 російських рублів. Цей тариф відповідає тарифу на прокачування 1 т нафти по маршруту Унеча (Високе) - ЛВДС "Мозир", встановленому з 1 лютого поточного року.
Тариф на транспортування 1 т нафти за маршрутом від нафтоперекачувальної станції (НПС) "Кобрин" (кордон Республіки Білорусь/Республіки Польща) - Унеча (Високе) складе 330,53 російських рублів.
Також постановою білоруського міністерства встановлений тариф на прокачування 1 т нафти по маршруту Унеча-Полоцьк-Невель в розмірі 191,2 російських рублів.
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Постанова сьогодні вступила в силу і діє до 1 жовтня 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, що РФ і Білорусь затвердять методику оцінки збитків від забруднення "Дружби" до 10 червня.