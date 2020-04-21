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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16139 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66342 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 97017 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117556 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125980 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127187 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Беларусь решила не отменять парад на 9 мая

Беларусь решила не отменять парад на 9 мая

Киев  •  УНН

 • 19352 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. В Беларуси решили не отменять запланированный на 9 мая военный парад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство обороны Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин подписал ответ на петицию, в которой белорусы призвали запретить репетиции и проведение военного парада в Минске 9 мая 2020 года из-за пандемии COVID-19. При этом отмечается, что другие массовые собрания в стране отменены.

"На данный момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки. В том числе - владение и обслуживание закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство", - объясняют в Минобороны.

Также Минобороны утверждает, что во время парада тренировки будет проводить медслужба Вооруженных сил, которая будет выполнять комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко предложил возобновить учебу в школах Беларуси.

Напомним, президент Владимир Путин поручил изменить график проведения "парада Победы" и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

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