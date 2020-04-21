Беларусь решила не отменять парад на 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В Беларуси решили не отменять запланированный на 9 мая военный парад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство обороны Республики Беларусь.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин подписал ответ на петицию, в которой белорусы призвали запретить репетиции и проведение военного парада в Минске 9 мая 2020 года из-за пандемии COVID-19. При этом отмечается, что другие массовые собрания в стране отменены.
"На данный момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки. В том числе - владение и обслуживание закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство", - объясняют в Минобороны.
Также Минобороны утверждает, что во время парада тренировки будет проводить медслужба Вооруженных сил, которая будет выполнять комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко предложил возобновить учебу в школах Беларуси.
Напомним, президент Владимир Путин поручил изменить график проведения "парада Победы" и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.