Білорусь вирішила не скасовувати парад на 9 травня

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін підписав відповідь на петицію, в якій білоруси закликали заборонити репетиції та проведення військового параду в Мінську 9 травня 2020 року через пандемію COVID-19. При цьому зазначається, що інші масові зібрання у країні скасовані.

"На даний момент у Республіці Білорусь епідеміологічна обстановка дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка та проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ. У ході тренувань особовий склад вдосконалює навички. У тому числі - володіння та обслуговування закріпленої за ним техніки, що підвищує професійну майстерність", - пояснюють у Міноборони.

Також Міноборони стверджує, що під час параду тренування буде проводити медслужба Збройних сил, яка виконуватиме комплекс протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко запропонував відновити навчання у школах Білорусі.

Нагадаємо, президент Володимир Путін доручив змінити графік проведення "параду Перемоги" і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу.