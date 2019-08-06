Беларусь надеется подписать осенью визовое соглашение с ЕС

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128027 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138134 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126663 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151122 просмотра

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Беларусь надеется подписать осенью визовое соглашение с ЕС

Беларусь надеется подписать осенью визовое соглашение с ЕС

Киев  •  УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Белорусское правительство надеется подписать с ЕС соглашение, согласно которому визы для граждан Беларуси будут дешевле. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает УНН со ссылкой The Baltic Times.

"Я думаю, что мы завершим внутренние процедуры, необходимые для координации этого документа, осенью. Надеюсь, соглашение будет подписано осенью. По меньшей мере, Беларусь сделает все возможное, чтобы это произошло", - сказал премьер-министр страны Сергей Румас.

Глава правительства уточнил, что Беларусь завершила внутреннее согласование документа.

Недавно в Евросоюзе приняли изменения в Визовом кодексе, по которому с 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Если соглашение подпишут в ближайшее время, то для белорусов виза будет стоить 35 евро.

Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого лидеры обменялись приглашениями.

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