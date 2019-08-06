Беларусь надеется подписать осенью визовое соглашение с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Белорусское правительство надеется подписать с ЕС соглашение, согласно которому визы для граждан Беларуси будут дешевле. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает УНН со ссылкой The Baltic Times.
"Я думаю, что мы завершим внутренние процедуры, необходимые для координации этого документа, осенью. Надеюсь, соглашение будет подписано осенью. По меньшей мере, Беларусь сделает все возможное, чтобы это произошло", - сказал премьер-министр страны Сергей Румас.
Глава правительства уточнил, что Беларусь завершила внутреннее согласование документа.
Недавно в Евросоюзе приняли изменения в Визовом кодексе, по которому с 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Если соглашение подпишут в ближайшее время, то для белорусов виза будет стоить 35 евро.
Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого лидеры обменялись приглашениями.