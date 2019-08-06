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Білорусь сподівається підписати восени візову угоду з ЄС

Білорусь сподівається підписати восени візову угоду з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Білоруський уряд сподівається підписати з ЄС угоду, згідно з якою візи для громадян Білорусі будуть дешевше. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, передає УНН з посиланням The Baltic Times.

“Я думаю, що ми завершимо внутрішні процедури, необхідні для координації цього документа, восени. Сподіваюся, угода буде підписана восени. Щонайменше, Білорусь зробить все можливе, щоб це відбулося”, — сказав прем’єр-міністр країни Сергій Румас.

Глава уряду уточнив, що Білорусь завершила внутрішнє погодження документа.

Нещодавно в Євросоюзі прийняли зміни до Візового кодексу, за яким с 2 лютого 2020 роки за отримання шенгенської візи доведеться заплатити 80 євро. Якщо угоду підпишуть найближчим часом, то для білорусів віза буде коштувати 35 євро.

Як повідомляв УНН, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком, в ході якого лідери обмінялися запрошеннями.

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