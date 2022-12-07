Беларусь начала перемещать военных и технику вдоль украинской границы — CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Беларусь, ближайший союзник россии, объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на “контртеррористическую угрозу”.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные белорусские СМИ, передает УНН.
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Заявление о перемещении войск прозвучало на фоне повышенного напряжения вдоль северной границы Украины с белорусью, который использовался как плацдарм российских войск во время вторжения в феврале.
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“В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия из обучающей целью”, — говорится в сообщении.
Беларусь также объявила о начале военных учений в рамках “осенней призывной кампании для прохождения начальной военной подготовки новобранцев”.
На выходных министр обороны россии сергей шойгу посетил беларусь и встретился с президентом александром лукашенко, о чем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что “будет добавлен в материалов обвинения как распределение уголовных ролей”.
Добавим
Самопровозглашенный правитель белоруссии александр лукашенко заявил, что Минск не готовится к вступлению в войну, которую развязала россия в Украине.