Беларусь начала перемещать военных и технику вдоль украинской границы — CNN

Детали

Заявление о перемещении войск прозвучало на фоне повышенного напряжения вдоль северной границы Украины с белорусью, который использовался как плацдарм российских войск во время вторжения в феврале.

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“В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия из обучающей целью”, — говорится в сообщении.

Беларусь также объявила о начале военных учений в рамках “осенней призывной кампании для прохождения начальной военной подготовки новобранцев”.

На выходных министр обороны россии сергей шойгу посетил беларусь и встретился с президентом александром лукашенко, о чем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что “будет добавлен в материалов обвинения как распределение уголовных ролей”.

Добавим

Самопровозглашенный правитель белоруссии александр лукашенко заявил, что Минск не готовится к вступлению в войну, которую развязала россия в Украине.