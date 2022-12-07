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Білорусь почала переміщувати військових та техніку вздовж українського кордону — CNN

Білорусь почала переміщувати військових та техніку вздовж українського кордону — CNN

Київ • УНН

 • 4878541 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Білорусь, найближчий союзник росії, оголосила про переміщення військ і військової техніки, посилаючись на “контртерористичну загрозу”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні білоруські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Заява про переміщення військ прозвучала на тлі підвищеної напруги вздовж північного кордону України з білоруссю, який використовувався як плацдарм російських військ під час вторгнення в лютому.

Цитата

“У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою”, — йдеться у повідомленні.

Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках “осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців”.

На вихідних міністр оборони росії сергій шойгу відвідав білорусь і зустрівся з президентом олександром лукашенком, про що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що “буде додано до матеріалів обвинувачення як розподіл кримінальних ролей”.

Додамо

Самопроголошений правитель білорусії олександр лукашенко заявив, що Мінськ не готується до вступу у війну, яку розвʼязала росія в Україні.

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