Білорусь почала переміщувати військових та техніку вздовж українського кордону — CNN

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Заява про переміщення військ прозвучала на тлі підвищеної напруги вздовж північного кордону України з білоруссю, який використовувався як плацдарм російських військ під час вторгнення в лютому.

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“У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою”, — йдеться у повідомленні.

Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках “осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців”.

На вихідних міністр оборони росії сергій шойгу відвідав білорусь і зустрівся з президентом олександром лукашенком, про що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що “буде додано до матеріалів обвинувачення як розподіл кримінальних ролей”.

Додамо

Самопроголошений правитель білорусії олександр лукашенко заявив, що Мінськ не готується до вступу у війну, яку розвʼязала росія в Україні.