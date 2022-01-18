Беларусь не сообщала пограничникам Украины об автомобиле, что пытался прорвать границу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Государственная пограничная служба Украины не получала информацию от белорусской стороны об обстреле авто, которое вроде бы прорывалось в Украину. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
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“По имеющейся у меня информации, смежная сторона не информировала наши пограничные подразделения о какой-то попытке нарушения границы”, - сообщил собеседник УНН.
Детали
Пресс-служба Госпогранкомитета Республики Беларусь сообщила, что в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Ауди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильными путями.
Сообщается, что водитель умышленно не выполнил законных требований остановиться, а при попытке сбежать “он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы”.
“С целью недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие - произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси”, - сообщили в комитете.
Добавим
Накануне белорусские пограничники заявили, что обнаружили повреждения пограничного столба Республики со стороны Польши.