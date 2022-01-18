Білорусь не повідомляла прикордонникам України про автівку, що намагалась прорвати кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Державна прикордонна служба України не отримувала інформацію від білоруської сторони щодо обстрілу авто, яке начебто проривалося в Україну. Про це УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
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“За наявною в мене інформацією, суміжна сторона не інформувала наші прикордонні підрозділи про якісь спроби порушення кордону”, - повідомив співрозмовник УНН.
Деталі
Пресслужба Держприкордонкомітету Республіки Білорусь повідомила, що в ніч на 18 січня у прикордонній смузі поблизу кордону з Україною білоруський прикордонний наряд зафіксував автомобіль «Ауді», який їхав у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.
Повідомляється, що водій навмисне не виконав законних вимог зупинитись, а при спробі втекти “він скоїв наїзд на військовослужбовця органів прикордонної служби”.
“З метою недопущення протиправних дій прикордонним нарядом застосовано табельну зброю – зроблено попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля. Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі”, - повідомили в комітеті.
Додамо
Напередодні білоруські прикордонники заявили, що виявили пошкодження прикордонного стовпа Республіки з боку Польщі.