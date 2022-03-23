Беларусь дала украинским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну: реакция МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что беларусь решила выслать 12 украинских дипломатов и заявили - такой шаг рассматривают как недружественный, без ответа его не оставят. Об этом УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины”, - заявил Николенко.
Детали
По словам дипломата, Украина не оставит действия беларуси без ответа, о котором будет сообщено дополнительно.
По данным спикера, после отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске функционирует в урезанном составе во главе с послом Игорем Кизимом.
“Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в беларуси”, - добавил он.
Контекст
Как стало известно сегодня, беларусь приняла решение о "сокращении" количества украинских дипломатов на своей территории.
Накануне в Комитете госбезопасности республики беларусь заявили, что "ликвидировали резидентуру" в украинском посольстве.
Как сообщили в МИД, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГПСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные.