Билл Гейтс появится в "Теории большого взрыва"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс появится в эпизоде популярного телесериала "Теория большого взрыва" в конце марта, передает УНН со ссылкой на CNN.
По сценарию, Гейтс, который будет играть сам себя, придет на работу к Пенни (Келли Куко), а ее друзья будут пытаться любым способом встретиться с миллиардером.
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"Теория большого взрыва" часто принимает известных фигур из мира науки, техники, инженерии и математики в качестве приглашенных звезд. Среди них - астронавт Базз Олдрин, Стивен Хокинг, основатель компании Telsa Илон Маск и основатель Apple Стив Возняк.
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В то же время это не первая роль Гейтса в ситкоме. Он появился в эпизоде "Фрейзера" в 2001 году.