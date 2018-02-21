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Білл Гейтс з’явиться у "Теорії великого вибуху"

Білл Гейтс з’явиться у "Теорії великого вибуху"

Київ • УНН

 • 8694 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс з'явиться в епізоді популярного телесеріала "Теорія великого вибуху" в кінці березня, передає УНН з посиланням на CNN.

За сценарієм, Гейтс, який гратиме сам себе, прийде на роботу до Пенні (Келі Куко), а її друзі намагатимуться будь-яким чином зустрітися з мільярдером.

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"Теорія великого вибуху" часто приймає відомих фігур зі світу науки, техніки, інженерії та математики у якості запрошених зірок. Серед них - астронавт Базз Олдрін, Стівен Хокінг, засновник компанії Telsa Елон Маск та засновник Apple Стів Возняк.

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У той же час це не перша роль Гейтса у ситкомі. Він з'явився в епізоді "Фрейзера" у 2001 році.

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