Билл Гейтс пожертвовал 5 млн долларов на борьбу с пневмонией нового типа в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда 5 млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily, передает УНН.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами — частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
“Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах борьбы с пневмонией”, — заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.
По его словам, благотворительная организация также выделит 5 млн долларов для оказания поддержки странам Африки в принятии превентивных мер по осуществлению контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте.
Вспышка вызванной коронавируса 2019 nCoV пневмонии был зафиксирован в конце декабря прошлого года в крупнейшем китайском городе Ухань. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,4 тыс. человек, количество летальных случаев составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.
Напомним, глава ВОЗ летит в Китай в связи со вспышкой коронавируса.