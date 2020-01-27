Білл Гейтс пожертвував 5 млн доларів на боротьбу з пневмонією нового типу в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс виділив зі свого благодійного фонду 5 млн доларів на надання підтримки Китаю в боротьбі з коронавірусом нового типу. Про це повідомила в понеділок газета China Daily, передає УНН.
Фонд Білла та Мелінди Гейтс, за даними видання, активно взаємодіє з цього питання з китайськими партнерами — приватними та громадськими організаціями, які беруть участь в діяльності по ліквідації пневмонії. Виділені кошти будуть використовуватися як в роботі з виявлення інфікованих, їх розміщенню у зону карантину та лікуванню, так і для прискореної розробки вакцини від вірусу.
“Ми глибоко стурбовані поширенням цього захворювання і висловлюємо щиру повагу тим, хто знаходиться в перших рядах по боротьбі з пневмонією”, — заявив директор китайського відділення фонду Лі Іно.
За його словами, благодійна організація також виділить 5 млн доларів для надання підтримки країнам Африки в прийнятті превентивних заходів по здійсненню контролю і мінімізації ризику поширення пневмонії нового типу на континенті.
Спалах викликаної коронавірусом 2019 nCoV пневмонії був зафіксований наприкінці грудня минулого року в найбільшому китайському місті Ухань. Зараз число підтверджених в КНР випадків захворювання перевищило 2,4 тис. осіб, кількість летальних випадків становить 80. Випадки захворювання зареєстровані майже у всіх регіонах КНР, в тому числі Пекіні і Шанхаї.
Нагадаємо, глава ВООЗ летить до Китаю у зв’язку зі спалахом коронавірусу.