Белый дом заморозил выплаты медицинским страховым компаниям в размере 10,4 млрд долларов - The Washington Post

Причиной прекращения выплат страховым компаниям стали противоречащие друг другу решения, вынесенные федеральными судами Массачусетса и Нью-Мексико относительно формулы перераспределения платежей. Согласно ей, в рамках правительственной программы выравнивания риска выплаты от страховых компаний с более здоровыми пациентами распределяются между компаниями с высоким количеством больных.

“В результате этого судебного разбирательства миллиарда долларов в виде платежей и сборов по программе выравнивания риска в данный момент заблокирован. CMS (центры администрирования программ страхования) попросили суд пересмотреть свое решение для предотвращения неблагоприятных последствий для американцев”, — заявила администратор Центров программ Medicare и Medicaid Сима Верма.

Центры администрирования программ Medicare и Medicaid находятся в ведении министерства здравоохранения и социальных служб США.

Напомним, в регионы Украины направят субвенцию на развитие сельской медицины размером в 1 млрд грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.