Білий дім заморозив виплати медичним страховим компаніям в розмірі 10,4 млрд доларів - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа заблокувала виплати медичним страховим компаніям в розмірі 10,4 млрд доларів, які були виділені їм у рамках програми вирівнювання ризиків. Про це в суботу повідомила газета The Washington Post, посилаючись на центри адміністрування програм страхування, передає УНН.
Причиною припинення виплат страховим компаніям стали суперечливі одне одному рішення, винесені федеральними судами Массачусетса і Нью-Мексико стосовно формули перерозподілу платежів. Відповідно до неї, у рамках урядової програми вирівнювання ризику виплати від страхових компаній зі більш здоровими пацієнтами розподіляються між компаніями зі високою кількістю хворих.
“У результаті цього судового розгляду мільярди доларів у вигляді платежів і зборів за програмою вирівнювання ризику в даний момент заблоковано. CMS (центри адміністрування програм страхування) попросили суд переглянути своє рішення для запобігання несприятливих наслідків для американців”, — заявила адміністратор Центрів програм Medicare і Medicaid Сіма Верма.
Центри адміністрування програм Medicare і Medicaid знаходяться у веденні міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.
Нагадаємо, в регіони України спрямують субвенцію на розвиток сільської медицини розміром в 1 млрд грн. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.