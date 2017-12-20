Белый дом отреагировал на возможность блокировки Twitter в России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Белый дом негативно относится к возможности блокирования социальной сети Twitter из-за нарушения закона о персональных данных, который действует на территории Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила: “Если говорить в целом, мы не можем поддержать закрытие властями американского бизнеса и не вижу причин, почему в каком-то отдельном случае должно быть другое мнение”.
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В начале ноября этого года в Роскомнадзор заявили о слежении за исполнением закона о локализации баз данных российских пользователей.
Напомним, что в прошлом году на территории РФ начал действовать закон о предотвращении терористочний деятельности.