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Білий дім відреагував на можливість блокування Twitter у Росії

Білий дім відреагував на можливість блокування Twitter у Росії

Київ • УНН

 • 11153 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Білий дім негативно ставиться до можливості блокування соціальної мережі Twitter через порушення закону про персональні дані, котрий діє на території Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Офіційний представник адміністрації президента США Сара Сандерс заявила: “Якщо говорити в цілому, ми не можемо підтримати закриття владою американського бізнесу і не бачу причин, чому в якомусь окремому випадку має бути інша думка”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter блокуватиме акаунти, що входять до груп, котрі розпалюють ворожнечу

На початку листопада цього року у Роскомнадзорі заявили про слідкування за виконням закону про локалізацію баз даних російських користувачів.

Нагадаємо, що минулого року на території РФ почав діяти закон про запобігання терористочній діяльності.

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