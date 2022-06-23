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Белый дом: США добудут рекордный объем нефти в 2023 году

Белый дом: США добудут рекордный объем нефти в 2023 году

Киев • УНН

 • 182608 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В июне в США производилось 12 млн баррелей нефти в сутки. В 2023 году, по прогнозам, эта цифра вырастет, и по итогам следующего года будет установлен рекорд по объему добычи. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Цитата

“Только в этом месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установления нового рекорда в следующем году”, — отметил Байден.

Напомним 

Цены на нефть упали более чем на 4 доллара за баррель на фоне стремления президента США Джо Байдена снизить резко растущие цены на топливо, в том числе из-за давления на крупные энергетические компании страны с целью облегчить вопрос для водителей во время пичного летнего потребления.

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