Білий дім: США добудуть рекордний обсяг нафти в 2023 році

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“Тільки в цьому місяці США виробляли 12 млн барелів нафти в день. Це вище, ніж у середньому при моєму попереднику. Ми на шляху до встановлення нового рекорду в наступному році”, — зазначив Байден.

Нагадаємо

Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити ціни на паливо, що різко зростають, у тому числі через тиск на великі енергетичні компанії країни з метою полегшити питання для водіїв під час пікового літнього споживання.