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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 21405 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Білий дім: США добудуть рекордний обсяг нафти в 2023 році

Білий дім: США добудуть рекордний обсяг нафти в 2023 році

Київ • УНН

 • 182610 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У червні в США вироблялося 12 млн барелів нафти на добу. В 2023 році, за прогнозами, ця цифра зросте, і за підсумками наступного року буде встановлено рекорд за обсягом видобутку. Про це заявив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Цитата

“Тільки в цьому місяці США виробляли 12 млн барелів нафти в день. Це вище, ніж у середньому при моєму попереднику. Ми на шляху до встановлення нового рекорду в наступному році”, — зазначив Байден.

Нагадаємо 

Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити ціни на паливо, що різко зростають, у тому числі через тиск на великі енергетичні компанії країни з метою полегшити питання для водіїв під час пікового літнього споживання.

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