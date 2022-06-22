Нафта дешевшає на тлі наполягань Байдена на зниженні вартості палива у США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 111,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 3,12%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 105,73 долара за барель, втративши 3,46%.
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Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель у середу на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити ціни на паливо, що різко зростають, у тому числі через тиск на великі енергетичні компанії країни з метою полегшити питання для водіїв під час пікового літнього споживання, пише Reuters.
Оскільки Сполучені Штати щосили намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин та інфляцією, очікується, що в середу президент Джо Байден закличе тимчасово призупинити дію федерального податку на бензин обсягом 18,4 цента за галон, повідомило Reuters джерело, поінформоване про план.