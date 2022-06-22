Нефть дешевеет на фоне настаиваний Байдена на снижении стоимости топлива в США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в августе в среду утром во время торгов упали в цене до 111,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,12%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 105,73 доллара за баррель, потеряв 3,46%.
Детали
Цены на нефть упали более чем на 4 доллара за баррель в среду на фоне стремления президента США Джо Байдена снизить резко растущие цены на топливо, в том числе через давление на крупные энергетические компании страны с целью облегчить проблему для водителей во время пикового летнего потребления, пишет Reuters.
Поскольку Соединенные Штаты со всех сил пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией, ожидается, что в среду президент Джо Байден призовет временно приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон, сообщил Reuters источник, информированный о плане.