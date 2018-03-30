Белый дом прокомментировал выдворение американских дипломатов из РФ

"Высылка Россией американских дипломатов указывает на дальнейшее ухудшение американо-российских отношений. Высылка неофициальных сотрудников российской разведки США и более чем двумя десятками государств-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели была адекватным ответом на атаку, совершенную Россией на территории Великобритании. Соответствующая реакция России не предусматривалась, и Соединенные Штаты разберутся с этим", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании.

В ответ в России заявили, что закроют генконсульство США в Петербурге и вышлют американских дипломатов в том же количестве, в которой до этого были выдворены российские диппредставители из США.