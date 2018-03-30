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Білий дім прокоментував видворення американських дипломатів з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Видворення американських дипломатів з РФ вказує на погіршення американсько-російських відносин. Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Сари Сандерс щодо висилки Росією американських дипломатів, передає УНН.

"Висилка Росією американських дипломатів вказує на подальше погіршення американсько-російських відносин. Висилка неофіційних співробітників російської розвідки Сполученими Штатами та понад двома десятками держав-партнерів та союзників по НАТО на початку цього тижня була адекватною відповіддю на атаку, вчинену Росією на території Великої Британії. Відповідна реакція Росії не передбачалася, і Сполучені Штати розберуться з цим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 26 березня президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії.


У відповідь в Росії заявили, що закриють генконсульство США у Петербурзі та вишлють американських дипломатів у тій самій кількості, в якій до цього було видворено російських диппредставників із США.

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