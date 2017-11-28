Белый Дом украсили к Рождеству

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20527 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103801 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111894 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133257 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107148 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113276 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117460 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123220 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Белый Дом украсили к Рождеству

Белый Дом украсили к Рождеству

Киев  •  УНН

 • 12874 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп в своем микроблоге Twitter показала, как украсили Белый дом к Рождественским праздникам, передает УНН.

"Белый дом готов праздновать. Желаю вам счастливого Рождества и веселых праздников", - подписала пост Мелания.

Дизайн Мелании, "Проверенные временем традиций", посвящен 200-летней традиции празднования Рождества в Белом доме.

Как сообщал УНН, Королевская семья готовится к Рождеству : в Виндзорском замке установили 6-метровую елку.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw

- Melania Trump (@FLOTUS) 27 ноября 2017 г.

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