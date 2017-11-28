Белый Дом украсили к Рождеству
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп в своем микроблоге Twitter показала, как украсили Белый дом к Рождественским праздникам, передает УНН.
"Белый дом готов праздновать. Желаю вам счастливого Рождества и веселых праздников", - подписала пост Мелания.
Дизайн Мелании, "Проверенные временем традиций", посвящен 200-летней традиции празднования Рождества в Белом доме.
Как сообщал УНН, Королевская семья готовится к Рождеству : в Виндзорском замке установили 6-метровую елку.
The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw- Melania Trump (@FLOTUS) 27 ноября 2017 г.