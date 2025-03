Белый Дом украсили к Рождеству

"Белый дом готов праздновать. Желаю вам счастливого Рождества и веселых праздников", - подписала пост Мелания.

Дизайн Мелании, "Проверенные временем традиций", посвящен 200-летней традиции празднования Рождества в Белом доме.

Как сообщал УНН, Королевская семья готовится к Рождеству : в Виндзорском замке установили 6-метровую елку.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw

- Melania Trump (@FLOTUS) 27 ноября 2017 г.