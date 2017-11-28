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Білий Дім прикрасили до Різдва

Білий Дім прикрасили до Різдва

Київ • УНН

 • 12875 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп у своєму мікроблозі Twitter показала, як прикрасили Білий дім до Різдвяних свят, передає УНН

"Білий дім готовий святкувати. Бажаю вам щасливого Різдва та веселих свят", - підписала пост Меланія.

Дизайн Меланії, "Перевірені часом традицій", присвячений 200-літній традиції святкування Різдва у Білому домі.

Як повідомляв УННКоролівська родина готується до Різдва: в Віндзорському замку встановили 6-метрову ялинку.

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