Белый дом пока не планирует каких-либо действий в отношении Amazon

“Президент выразил свою обеспокоенность, связанную с Amazon. Мы не предпринимаем никаких действий на данный момент”, - сказала она.

Утром того же дня Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил компанию в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

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Днем ранее информационный портал Axios сообщил со ссылкой на источник, близкий к Трампу, о том, что президент США рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применение к нему мер в рамках законодательства о борьбе с монополиями и защиты конкуренции. После появления этой публикации в среду курс акций Amazon упал более чем 7%, в результате чего капитализация компания уменьшилась более чем на 53 млрд долларов. В четверг стоимость акций корпорации поднялась, но полностью не восстановилась.

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На сегодняшний день компания Amazon является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Её оборот, который в 2004 году был равен примерно 7 млрд долларов, в 2016 году составил 136 млрд долларов.

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире согласно данным журнала Forbes и агентства Bloomberg, оценивает состояние предпринимателя в 120 млрд долларов. Таким образом, предприниматель обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса. В августа 2013 года Безос за 250 млн долларов приобрел The Washington Post, которая нередко критикует Трампа.