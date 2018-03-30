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Білий дім поки не планує будь-яких дій щодо Amazon

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Білий дім поки не планує будь-які дії щодо найбільшої американської компанії інтернет-торгівлі Amazon після критики, висловленої президентом США Дональдом Трампом у своєму Twitter-акаунті. Про це журналістам заявила заступник прес-секретаря американського лідера Ліндсі Уолтерс, інформує УНН.

“Президент висловив свою стурбованість, пов’язану з Amazon. Ми не робимо ніяких дій на даний момент”, — сказала вона.

Вранці того ж дня Трамп в своєму мікроблозі в Twitter звинуватив компанію в тому, що вона недоплачує податки в бюджет і доводить до розорення невеликі магазини, які не можуть з нею конкурувати.

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Днем раніше інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на джерело, близьке до Трампу, про те, що президент США розглядає можливість посилення податкового режиму для компанії Amazon, а також не виключає застосування до неї заходів в рамках законодавства про боротьбу з монополіями і захисту конкуренції. Після появи цієї публікації в середу курс акцій Amazon впав більш ніж 7%, в результаті чого капіталізація компанія зменшилася більш ніж на 53 млрд доларів. У четвер вартість акцій корпорації піднялася, але повністю не відновилася.

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На сьогоднішній день компанія Amazon є найбільшою в світі компанією, що продає товари і послуги через інтернет. Її оборот, який у 2004 році дорівнював приблизно 7 млрд доларів, у 2016 році склав 136 млрд доларів.

Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною в світі згідно з даними журналу Forbes і агентства Bloomberg, яке оцінює статок підприємця у 120 млрд доларів. Таким чином, підприємець обігнав засновника Microsoft Білла Гейтса. У серпні 2013 року Джеффрі Безос за 250 млн доларів придбав The Washington Post, яка нерідко критикує Трампа.

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