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Белый дом: пошлины в отношении Мексики не повлияют на заключение договора USMCA

Белый дом: пошлины в отношении Мексики не повлияют на заключение договора USMCA

Киев  •  УНН

 • 7528 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни считает, что введение пошлин в размере 5% на товары из Мексики не повлияет на заключение нового североамериканского торгового договора. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

По его словам, пошлины “не связаны” с торговым договором, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

“Это миграционный, а не торговый вопрос”, — отметил Малвэни, выразив надежду на то, что вашингтонской администрации удастся решить обе этих проблемы. “Но они никак не пересекаются”, — подчеркнул он.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность “за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран”, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Как сообщал УНН, Трамп пригрозил Мексике выходом американских компаний за мигрантов.

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