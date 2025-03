Трамп пригрозив Мексиці виходом американських компаній через мігрантів

“Мексика відправляє велику делегацію для обговорення міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні. Проблема в тому, що вони „розмовляють“ 25 років. Ми хочемо дій, а не розмов”, — написав господар Білого дому.

На його думку, Мехіко “при бажанні” потрібен лише один день, щоб врегулювати міграційну кризу на кордоні двох країн. “В іншому випадку наші компанії і робочі місця повернуться в США!”, — додав президент.

У четвер Трамп оголосив про введення мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв’язку з міграційною кризою на кордоні двох країн. У п’ятницю він повідомив, що такий крок дозволить припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків з латиноамериканської країни. Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард в зв’язку з цим заявив, що його країна не несе відповідальність “за потік мігрантів з Центральної Америки і інших країн”, так само як і за зростання вживання наркотиків в США.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Нагадуємо, представники Мексики і США почнуть обговорювати ситуацію навколо введення мит на товари з латиноамериканської країни в середу, 5 червня.