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Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов

Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов

Киев  •  УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в Twitter, отмечает УНН.

“Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. Проблема в том, что они „разговаривают“ 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров”, — написал хозяин Белого дома.

По его мнению, Мехико “при желании” нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран. “В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!”, — добавил президент.

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность “за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран”, равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Напоминаем, представители Мексики и США начнут обсуждать ситуацию вокруг введения пошлин на товары из латиноамериканской страны в среду, 5 июня.

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