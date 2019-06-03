Білий дім: мита щодо Мексики не вплинуть на укладення договору USMCA

За його словами, мита “не пов’язані” з торговим договором, який отримав назву Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) і прийде на зміну застарілій Угоді про північноамериканську зони вільної торгівлі (NAFTA).

“Це міграційне, а не торгове питання”, — зазначив Малвені, висловивши надію на те, що вашингтонській адміністрації вдасться вирішити обидві ці проблеми. “Але вони ніяк не перетинаються”, — підкреслив він.

У четвер президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв’язку з міграційною кризою на спільному кордоні. У п’ятницю він повідомив, що такий крок дозволить припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків з латиноамериканської країни. Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард в зв’язку з цим заявив, що його країна не несе відповідальність “за потік мігрантів з Центральної Америки і інших країн”, так само як і за зростання споживання наркотиків в США.

Як повідомляв УНН, Трамп пригрозив Мексиці виходом американських компаній через мігрантів.