Белый дом разрешил расположенным на границе с Мексикой войскам применять силу

По сведениям газеты, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не американский лидер Дональд Трамп, подписал 20 ноября “Постановление кабинета”, которое расширяет полномочия военнослужащих, в частности позволяя им “демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр” мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы. Как отмечается в документе, “убедительные доказательства и достоверные данные разведки” говорят о том, что действия мигрантов “могут стать причиной случаев применения насилия и беспорядков”. Газета не объясняет, почему свою подпись поставил именно Келли, а не Дональд Трамп.

По мнению газеты, постановление может нарушать принятый еще в 1878 закон, запрещающий военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов на территории США. Однако в Минобороны изданию сообщили, что текст документа был “тщательно разработан с тем, чтобы избежать противоречий” с американским законодательством.

Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов, однако подчеркнул, что в настоящее время они не вооружены. Соответствующее заявление министр обороны США сделал в среду в беседе с журналистами.

“У меня есть такие полномочия”, — заявил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у американских войск, расположенных на границе, право на применение оружия в случае необходимости.

Как ранее информировал УНН, контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тыс. военных), Аризона (1,5 тыс.), Техас (2,8 тыс.). Они помогают пограничной службе.

Операция Пентагона “Верный Патриот” по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию 45-го президента США Дональда Трампа. 9 ноября американский лидер подписал указ, которым обязал отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, которые нелегально пересекают границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США “караваны мигрантов”.

В мексиканском пограничном Тихуане находятся около 3 тысяч выходцев из стран Центральной Америки, желающих попасть на территорию США. Значительная часть из них имеет гражданство Гондураса. Ожидается, что в ближайшее время их количество может вырасти до 5 тыс. человек.