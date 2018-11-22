Білий дім дозволив розміщеним на кордоні з Мексикою військам застосовувати силу

За відомостями газети, керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, а не американський лідер Дональд Трамп, підписав 20 листопада “Постанова кабінету”, яке розширює повноваження військовослужбовців, зокрема дозволяючи їм "демонструвати або застосовувати силу (в тому числі, при необхідності, смертоносні засоби), припиняти масові заворушення, здійснювати тимчасове затримання та огляд “мігрантів із метою захисту представників митної служби. Як зазначається в документі, “переконливі докази та достовірні дані розвідки” говорять про те, що дії мігрантів “можуть стати причиною випадків застосування насильства і безладів”. Газета не пояснює, чому свій підпис поставив саме Келлі, а не Трамп.

На думку газети, постанова може порушувати прийнятий ще в 1878 закон, який забороняє військовослужбовцям виконувати функції правоохоронних органів на території США. Однак у міноборони виданню повідомили, що текст документа був “ретельно розроблений із тим, щоб уникнути протиріч” з американським законодавством.

Пізніше глава Пентагону Джеймс Меттіс підтвердив інформацію про те, що розміщення на кордоні з Мексикою американські війська отримали право застосовувати зброю для захисту співробітників митної служби від можливих нападів із боку мігрантів, однак підкреслив, що в даний час вони не озброєні. Відповідну заяву міністр оборони США зробив у середу в бесіді з журналістами.

“У мене є такі повноваження”, — заявив він, відповідаючи на питання про те, чи є у американських військ, розміщених на кордоні, право на застосування зброї у разі потреби.

Як раніше інформував УНН, контингенти військовослужбовців США розміщені на території штатів Каліфорнія (1,5 тисяч військових), Арізона (1,5 тисяч), Техас (2,8 тисяч). Вони сприяють прикордонній службі.

Операція Пентагону “Вірний Патріот” із протидії незаконним мігрантам здійснюється за вказівкою 45-го президента США Дональда Трампа. 9 листопада американський лідер підписав указ, яким зобов’язав відмовляти у наданні притулку іноземним громадянам, що нелегально перетинають кордон із Мексикою. Підставою для указу названа необхідність зупинити всі рухомі в сторону США “каравани мігрантів”.

У мексиканському прикордонному Тіхуані знаходяться близько 3 тисяч вихідців зі країн Центральної Америки, які бажають потрапити на територію США. Значна частина з них має громадянство Гондурасу. Очікується, що найближчим часом їх кількість може зрости до 5 тис. осіб.